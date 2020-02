Keine Landegenehmigung in Moskau für China-Rückkehrer

Bonn Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat bestätigt, dass das Flugzeug der Bundeswehr mit Rückkehrern aus China an Bord nicht in Moskau zwischenlanden durfte. Eine zugesagte Landegenehmigung sei nicht gegeben worden, sagte die CDU-Politikerin sagte in Bonn.

