Kein Zugverkehr am Erfurter Hauptbahnhof

Erfurt Wegen Wartungsarbeiten am Hauptbahnhof Erfurt haben Tausende Zugreisende Umleitungen und teils deutlich längere Fahrtzeiten in Kauf nehmen müssen. Die Sperrung soll noch bis 11.00 Uhr am Sonntagvormittag andauern.

