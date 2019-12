Kein Silvesterfeuerwerk um Hamburgs Binnenalster erlaubt

Hamburg In diesem Jahr soll es am Hamburger Jungfernstieg kein Feuerwerk an Silvester geben. Durch den unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern und immer mehr Menschen sei die Gefahr von Verletzungen gestiegen, sagte Innensenator Andy Grote.

