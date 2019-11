Kein International Emmy für „Beat“-Schauspieler Niewöhner

New York Der Krefelder Schauspieler Jannis Niewöhner ist im Rennen um einen International Emmy Award leer ausgegangen. Den Preis für die beste Leistung eines Schauspielers erhielt in der Nacht in New York der türkische Schauspieler Haluk Bilginer für seine Rolle im Alzheimer-Drama „Sahsiyet“.

