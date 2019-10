Katalonien-Konflikt: Ausschreitungen reißen nicht ab

Barcelona In Katalonien haben Unabhängigkeitsbefürworter die fünfte Nacht in Folge teils gewaltsam gegen die Verurteilung von neun Separatistenführern demonstriert. Die Unruhen in Barcelona ließen nach Mitternacht nur langsam nach.

