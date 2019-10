Kartellamt genehmigt Verkauf von „Gorch Fock“-Sanierer

Bonn Die insolvente Elsflether Werft, Generalunternehmer bei der teuren Sanierung des Marineschulschiffs „Gorch Fock“, kann in neue Hände kommen. Das Bundeskartellamt in Bonn gab einen möglichen Verkauf an die Lürssen-Werft in Bremen frei.

