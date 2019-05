Kalifornisches Paar hält mehr als 130 Hunde in teurer Villa

Los Angeles In einer Villa in Südkalifornien sind die Behörden auf 136 verwahrloste Hunde gestoßen. Das spärlich möblierte Haus war mit Kot und Urin völlig verschmutzt. Trotz Gestanks lebten die zwei Hausbesitzer mit den Tieren in der Villa.

