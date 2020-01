Käufer würden mehr Geld für sparsamere Autos ausgeben

Berlin Immer mehr Autokäufer in Deutschland sind nach einer Umfrage bereit, für ein Fahrzeug mit geringerem Kraftstoffverbrauch tiefer in die Tasche zu greifen. 68 Prozent der Neuwagenkäufer gaben dies in einer Befragung der Deutschen Automobil Treuhand an, die in Berlin vorgestellt wurde.

