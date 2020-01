Käufer für Ferienflieger Condor gefunden

Frankfurt/Main Der Ferienflieger Condor hat einen Käufer gefunden. Die Airline, die in den Sog der Thomas-Cook-Insolvenz geraten war, hat für 11 Uhr in Frankfurt zu einer Pressekonferenz eingeladen. Der Name des Käufers wurde noch nicht genannt.

