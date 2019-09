Kabul: Anhaltende Taliban-Gewalt ist Hindernis für Frieden

Kabul Die afghanische Regierung sieht die Schuld am Abbruch der USA-Taliban-Gespräche über Wege zu einem Frieden in Afghanistan bei den radikalislamischen Taliban. In einer Mitteilung des Präsidentenpalastes werden „die anhaltende Gewalt und der anhaltende Kampf der Taliban“ kritisiert.

