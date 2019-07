Juni-Hitzerekord in Deutschland - 39,6 Grad in Sachsen-Anhalt

Offenbach So heiß war es in Deutschland in einem Juni noch nie: Gestern sind um 16.30 Uhr in Bernburg/Saale in Sachsen-Anhalt 39,6 Grad Celsius gemessen worden. Das bestätigte der Deutsche Wetterdienst. Der Allzeit-Temperaturrekord von 40,3 Grad für Deutschland blieb jedoch gestern unerreicht.

