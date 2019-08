Junge nach Sturz durch Schuldach lebensgefährlich verletzt

Hilders Ein zwölfjähriger Junge ist durch ein Dachfenster in einer hessischen Schule vier Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich lebensgefährlich verletzt. Gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund sei der Junge am frühen Abend auf das Schuldach in Hilders geklettert, sagte ein Sprecher der Polizei.

