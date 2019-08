Julia Görges folgt Andrea Petkovic bei US Open in die dritte Runde

New York Julia Görges ist Andrea Petkovic bei den US Open in die dritte Runde gefolgt. Die 30-Jährige Tennisspielerin setzte sich in New York gegen Francesca Di Lorenzo aus den USA mit 7:5, 6:0 durch. Görges trifft nun auf die an Nummer sieben gesetzte Niederländerin Kiki Bertens.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa