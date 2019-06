Jugendlicher von Kampfhunden attackiert und schwer verletzt

Leimen Ein Jugendlicher ist in Leimen in der Nähe von Heidelberg von zwei Kampfhunden attackiert und schwer im Gesicht und am Körper verletzt worden. Der 15-Jährige war am Abend mit dem Fahrrad an einem 16-Jährigen vorbeigefahren, der die beiden Tiere währenddessen am Halsband festhielt und nicht angeleint hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa