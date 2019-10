„Joker“ fasziniert Amerikas Kinobesucher

New York Wie wird aus einem jungen Möchtegern-Komiker ein kaltblütiger Killer-Clown? Die Geschichte hinter dem Gegenspieler Batmans hat die Amerikaner in die Kinos gelockt: Der Thriller „Joker“ spielte in den USA und Kanada an seinem ersten Wochenende 93,5 Millionen Dollar ein – Rekord für ein Debüt im Oktober.

