Johnson kündigt neue Parlamentspause an

London Boris Johnson will das Parlament in London erneut in eine Auszeit schicken - diesmal aber nur in eine kurze. Das teilte der Regierungssitz Downing Street am Abend mit. Der Parlamentsbetrieb soll von nächstem Dienstag bis zum darauffolgenden Montag unterbrochen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa