Johnson fordert weitgehende Zugeständnisse in Irland-Frage

London Der britische Premier Boris Johnson hat seine neuen Vorschläge für eine Lösung im Brexit-Streit in einem Brief an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker dargelegt. Die Pläne dürften in der EU auf Skepsis stoßen.

