Johnson beantragt vorübergehende Parlamentsschließung

London Der britische Premierminister Boris Johnson will das Parlament vor dem Brexit-Termin am 31. Oktober vorübergehend schließen. Das teilte Johnson in London mit. Gegner eines No-Deal-Brexits hätten damit kaum eine Chance, einen EU-Austritt ohne Abkommen noch per Gesetz zu stoppen.

