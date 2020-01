Johannes Lochner verteidigt Viererbob-EM-Titel

Winterberg Johannes Lochner hat seinen EM-Titel im Viererbob verteidigt. Der für Stuttgart fahrende Berchtesgadener bezwang in Winterberg Doppel-Olympiasieger und -Weltmeister Francesco Friedrich, der am Freitag das Rennen in der Königsklasse gewonnen hatte.

