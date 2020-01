Japanischer Postbote hortet Tausende Sendungen zu Hause

Tokio Weil ihm das Austragen der Post zu lästig war, hat ein japanischer Postbote Tausende Zusendungen bei sich zu Hause gehortet. „Es war eine zu große Quälerei, sie auszuliefern“, gestand der 61-Jährige laut örtlichen Medien der Polizei.

Nicht weniger als 24 000 nicht an die Empfänger zugestellte Postsendungen fanden die Beamten in seinem Haus in der Tokioter Nachbarprovinz Kanagawa. Seit Jahren machte er das demnach schon, doch erst vor kurzem kam sein Verhalten bei internen Untersuchungen der Post ans Licht.