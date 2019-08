Jan Böhmermann: Ich möchte Vorsitzender der SPD werden

Köln Jan Böhmermann will SPD-Chef werden. Das kündigte der Satiriker in seiner Show „Neo Magazin Royale“ an. Willy Brandt sei ihm im Traum erschienen und habe ihm gesagt: „Du musst es machen, der Olaf (Scholz) ist 'ne Pfeife.“ Es könne juristische Schwierigkeiten geben, sagte Böhmermann.

