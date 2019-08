Italiens Staatschef empfängt Conte: Regierungsauftrag erwartet

Rom In Italien sind die Weichen für eine Koalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten gestellt. Staatspräsident Sergio Mattarella trifft am Vormittag den bisherigen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte in Rom.

