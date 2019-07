Italienisches Schiff will trotz Verbots nach Lampedusa

Rom Die italienische Hilfsorganisation Mediterranea will mit ihrem Rettungsschiff „Alex“ in den Hafen von Lampedusa einlaufen, obwohl Italiens Innenminister Matteo Salvini dies per Dekret verboten hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa