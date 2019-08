Italien wartet auf „Showdown“ in der Regierungskrise

Rom Nach turbulenten Tagen der Regierungskrise heißt es in Italien Warten auf den „Showdown“. Am Montag und Dienstag stehen im Senat und in der Abgeordnetenkammer Treffen der Fraktionsvorsitzenden an, die für die weiteren Schritte auf dem Weg zu einer immer wahrscheinlicher werdenden Neuwahl entscheidend sind.

