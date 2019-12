Italien erlaubt Cannabisanbau daheim

Rom In Italien ist der Anbau von Cannabis zu Hause nicht strafbar, wenn es sich um kleine Mengen für den Eigenbedarf handelt. Dies entschied das Oberste Gericht in Rom, berichten italienische Medien. In der Vergangenheit hatten Gerichte oft anders geurteilt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa