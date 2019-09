Irans Präsident für Kampf gegen Terroristen in Idlib

Teheran Irans Präsident Hassan Ruhani will sich bei dem Dreiergipfel mit Russland und der Türkei in Ankara für einen Kampf gegen die Terroristen in Syriens Rebellenhochburg Idlib einsetzen. „In Idlib sind die Terroristen noch anwesend und daher ist es notwendig, dass der Kampf gegen sie dort weitergeführt wird“, sagte Ruhani vor seiner Abreise nach Ankara.

