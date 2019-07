Iran stoppt britische Öltanker in der Straße von Hormus

Teheran Die Lage am Persischen Golf spitzt sich weiter zu. Der Iran hat innerhalb kurzer Zeit zwei britische Tanker in derStraße von Hormus aufgebracht. Zunächst wurde die unter britischer Fahne fahrende „Stena Impero“ von den Revolutionsgarden gestoppt und in Richtung iranischer Küste gebracht.

