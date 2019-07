Iran hat laut Außenminister keine Informationen zu zerstörter Drohne

New York Der Iran hat Außenminister Mohammed Dschawad Sarif zufolge keine Kenntnis über eine angeblich vom US-Militär zerstörte Drohne. Man habe keine Informationen über den Verlust einer Drohne, erklärte der Minister am Sitz der Vereinten Nationen in New York.

