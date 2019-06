Iran: Drohnen-Abschuss „klare Botschaft“ an die USA

Teheran Die iranischen Revolutionsgarden haben den Abschuss der amerikanische Drohne am Persischen Golf als „klare Botschaft“ an die USA bezeichnet. Das sei eine klare und konsequente Botschaft an diejenigen, die Irans Grenzen verletzen wollen, sagte IRGC-Chef Hussein Salami.

