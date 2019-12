Irak: 16 Tote durch Schüsse bei Protest gegen die Regierung

Bagdad Unbekannte Schützen haben in der irakischen Hauptstadt Bagdad auf Demonstranten gefeuert und nach Angaben von Augenzeugen mindestens 16 Menschen getötet. Rund 100 weitere wurden verletzt. Demonstranten berichteten der dpa, dass Bewaffnete am Freitag aus vier Fahrzeugen auf Protestler am zentralen Al-Chalani-Platz gefeuert hätten.

