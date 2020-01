Inzwischen vier bestätigte Coronavirusfälle in Deutschland

München In Deutschland haben sich inzwischen vier Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert. Die drei am Abend bekannt gewordenen Fälle stünden in Zusammenhang mit dem ersten bestätigten Fall der neuen Lungenkrankheit, teilte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums in München mit.

