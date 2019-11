Internationale Klimaproteste - 500 deutsche Städte dabei

Berlin Unmittelbar vor dem Beginn der Weltklimakonferenz in Madrid wollen heute erneut Abertausende Menschen in aller Welt für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen. Der deutsche Ableger der Klimabewegung Fridays for Future kündigte Aktionen in mehr als 500 Städten hierzulande an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa