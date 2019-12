Intercity bleibt in NRW liegen - 192 Fahrgäste befreit

Haan Aus einem liegen gebliebenen Intercity der Bahn sind in Nordrhein-Westfalen 192 Menschen befreit worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Zug am Samstagabend nach einem Oberleitungsschaden in der Nähe eines Bahnhofs in Haan bei Düsseldorf stehen geblieben.

