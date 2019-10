Institute: Festhalten an schwarzer Null ist schädlich

Berlin Führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben Finanzminister Olaf Scholz dafür kritisiert, trotz der Konjunkturschwäche keine neuen Schulden zu machen. „Ein Festhalten an der schwarzen Null wäre [...] schädlich“, schreiben sie in ihrem Herbstgutachten, das heute in Berlin vorgestellt wurde.

