Indische Raumsonde schwenkt in Mondumlaufbahn ein

Neu Delhi Vier Wochen nach ihrem Start ist die indische Raumsonde „Chandrayaan-2“ am Morgen in die Mondumlaufbahn eingeschwenkt. Das teilte die indische Raumfahrtbehörde Isro mit. Der schwierigste Teil der Mission steht aber noch bevor: Am 7. September soll eine Landeeinheit mit einem Mondfahrzeug am Südpol des Erdtrabanten aufsetzen.

