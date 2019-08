In Türkei aufgehaltener Bundeswehrsoldat wieder zurück

Istanbul Ein in der Türkei aufgehaltener Bundeswehrsoldat aus Hessen ist nach dpa-Informationen wieder in Deutschland. Der Hessische Rundfunk berichtet, der Mann sei mit der Justiz in Konflikt geraten, weil er in Istanbul ein Selfie-Video aufgenommen hatte.

