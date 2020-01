In Rems ertrunken? Dreijähriger Junge wird obduziert

Schwäbisch Gmünd Ein vermutlich in dem Fluss Rems ertrunkener drei Jahre alter Junge soll obduziert werden. Ob noch am selben Tag Ergebnisse vorliegen, sei ungewiss, sagte ein Polizeisprecher in Schwäbisch Gmünd. Der kleine Junge war gestern mit seiner Kindergartengruppe auf einem Spielplatz am Ufer der Rems.

