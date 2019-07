Im Kreisverkehr: Lkw-Fahrer mit 3,5 Promille erwischt

Waldlaubersheim Im Kreisverkehr war Endstation: Mit fast 3,5 Promille am Steuer ist ein Lkw-Fahrer in Rheinland-Pfalz von der Polizei erwischt worden. Der 35-Jährige wurde in Waldlaubersheim aus dem Verkehr gezogen, wie die Polizei in der Nacht mitteilte.

