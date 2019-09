Hurrikan „Dorian“ wieder hochgestuft

New York Hurrikan „Dorian“ hat auf seinem Weg entlang der Südostküste der USA wieder an Kraft zugelegt. Das Nationale Hurrikan-Zentrum stufte den Wirbelsturm in der Nacht auf Kategorie drei von fünf hoch.

