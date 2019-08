Hurrikan „Dorian“ steuert auf US-Küste zu

San Juan Die Südostküste der USA bereitet sich auf den Hurrikan „Dorian“ vor. Das Unwetter wurde auf dem Weg dorthin in der Karibik von einem Tropensturm zu einem Hurrikan hochgestuft. Voraussichtlich am Wochenende wird seine Ankunft an der Küste der USA erwartet.

