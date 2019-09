Hunderttausende Katalanen demonstrieren für Unabhängigkeit

Barcelona Vor einem mit Spannung erwarteten Urteil gegen zwölf Separatistenführer sind in der spanischen Region Katalonien Anhänger der Unabhängigkeit zu einer Massenkundgebung auf die Straße gegangen. „Ziel Unabhängigkeit“ prangte in großen Lettern auf dem Rondell in der Mitte des Platzes Plaça d'Espanya in Barcelona.

