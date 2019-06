Hunderttausende feiern den Karneval der Kulturen in Berlin

Berlin Trommelrhythmen, bunte Kostüme und Tänze aller Art: Hunderttausende feiern in Berlin den Karneval der Kulturen. Der Karneval findet seit 1996 jeweils am Pfingstwochenende statt. In diesem Jahr waren 74 Gruppen mit rund 4400 Teilnehmern für den Umzug angemeldet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa