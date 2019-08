Hunderttausende bei Großdemonstration in Hongkong

Hongkong In der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong sind die Proteste gegen den Einfluss aus Peking heute in eine neue Runde gegangen. An einer Kundgebung der Demokratiebewegung nahmen nach Schätzungen von dpa-Reportern mehrere Hunderttausend Menschen teil.

