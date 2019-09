Hunderte Migranten auf den griechischen Inseln angekommen

Athen Die Zahl der in Griechenland ankommenden Migranten bleibt hoch: Allein am Montag setzten 379 Menschen aus der Türkei zu den griechischen Inseln über und erreichten so die EU. Das teilte das griechische Bürgerschutzministerium mit.

