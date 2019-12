Hubschrauber-Bruchlandung im Schneesturm in Sibirien

Krasnojarsk Mit teils schweren Verletzungen haben in Sibirien mehr als 20 Menschen die Bruchlandung eines Hubschraubers überlebt. Der MI-8 mit Ölarbeitern an Bord geriet in der Region Krasnojarsk in einen Schneesturm und musste eine harte Notlandung hinlegen.

