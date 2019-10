Hongkong: Angeschossener Schüler in „stabilem Zustand“

Hongkong Der 18 Jahre alte Demonstrant, der bei den jüngsten Ausschreitungen in Hongkong angeschossen wurde, ist in einem „stabilen Zustand“. Das teilte die Krankenhaus-Behörde in Hongkong mit. Nach Medienberichten wurde bei einer Operation ein Projektil aus seiner Brust entfernt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa