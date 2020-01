Hollywoodstar Will Smith stellt neuen Film in Berlin vor

Berlin Zur Deutschlandpremiere des Actionfilms „Bad Boys For Life“ werden die Schauspieler Will Smith und Martin Lawrence in Berlin erwartet. Die beiden wollen ihren neuen Film heute Mittag bei einer Pressekonferenz vorstellen, abends ist die Premiere im Zoo Palast geplant.

