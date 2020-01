Hollywood gibt Oscar-Nominierungen bekannt

Los Angeles In Los Angeles werden heute die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die Oscars bekanntgegeben. Zu den Favoriten zählen die Filme „The Irishman“, „1917“, „Once Upon a Time in Hollywood“, „Marriage Story“ und „Joker“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa