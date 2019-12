Hohe Opferzahl bei Brand in Lehrgebäude in Odessa vermutet

Odessa Nach dem Brand in einer Fachoberschule in Odessa in der Ukraine werden unter den Trümmern des Gebäudes bis zu elf Tote vermutet. Bislang hätten die Retter drei Leichen geborgen, teilte der Zivilschutz mit.

