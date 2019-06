Hoffnung auf sinkende Zinsen: Kursrally an New Yorker Börsen

New York Die Hoffnung auf Zinssenkungen hat an den New Yorker Börsen eine Kursrally ausgelöst und die jüngst hohen Verluste vergessen gemacht. Sehr fest präsentierte sich auch der Leitindex Dow Jones mit einem Aufschlag von 2,06 Prozent auf 25 332 Punkte.

